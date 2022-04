Meerdere gewonden na vechtpartij Paaspop, Daaf (19) flink toegetakeld

De ‘Mulder van Maaskantje’ rijdt voor 't laatst aan draaiende Dungense molen voorbij

DEN DUNGEN - Ties Toelen (84) rijdt zaterdag nog één keertje langs zijn geliefde Dungense Molen, op weg naar zijn eigen uitvaart in de Jacobus de Meerderekerk. Het is voor de familie van de overleden ‘mulder van Maaskantje’ een laatste groet en eerbetoon aan zijn levenswerk: de molen. Die staat dan ook in de (katholieke) rouwstand deze dagen.

15 april