Meerdere gewonden na vechtpartij Paaspop

Actieteams in Bloemen­wijk Schijndel en Ve­ghel-Zuid gaan door

SCHIJNDEL/VEGHEL - De wijkaanpak van de Bloemenwijk in Schijndel en Veghel-Zuid gaat voorlopig door. De gemeente Meierijstad zet 180.000 euro extra in om de komende vier jaar de leefbaarheid verder te versterken in onder meer deze twee wijken.

13 april