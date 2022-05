Meierijstad: daar zijn waar het geld wordt verdeeld

‘Sporta­wards on Tour’ in Meierij­stad wegens succes geprolon­geerd: ruim veertig sporters en sportvrij­wil­li­gers in de prijzen

SCHIJNDEL - Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. De vrolijke hit van John de Bever schalt in de avondschemer over de wielerbaan in Schijndel. De plaatselijke wielervereniging was dit weekend met vijftien Sportawards ‘grootverdiener’ tijdens de uitreiking daarvan, op vrijdag- en zaterdagavond in de gemeente Meierijstad.

