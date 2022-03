Met een tablet in de hand Schijndelse kunst doorgronden

En daar bleek hij gelijk in te hebben, want de 12-jarige Elin is enthousiast. „Ik heb niet zo veel ervaring met kunst, maar dit is echt leuk.” Marike de Kroon kijkt tevreden toe. „Bezoekers kunnen gratis een tablet bij de balie ophalen; we hebben er veertig. Daarmee kom je spelenderwijs in aanraking met de collectie. Zowel met de beeldende kunst als met de literatuur in de bieb, die worden met elkaar in verband gebracht. Als je acht opdrachten hebt gedaan, kun je de kluis gaan zoeken. Die scan je ook en dan komen alle kunstwerken voorbij op je tablet. Daarvan krijg je vier afbeeldingen te zien die in één kunstkaart zijn gevat en die kaart kun je naar jezelf mailen. Zo houd je iets tastbaars over aan je bezoek.”