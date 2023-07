Met gestrekt been in tegen plan Eindhovenseweg: ‘Ons leefplezier wordt ontnomen’

Wachttij­den bij garages lopen ook in de Meierij op: ‘Plan de apk-keu­ring of vakantie­check op tijd in’

BOXTEL/LIEMPDE - De wachttijden voor een apk-keuring, vakantiecheck of onderhouds- of servicebeurt van de auto lopen ook in deze regio op. In de dorpen is het nog niet zo erg als in de steden, maar voor iedereen geldt: geduld hebben.