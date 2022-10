Minder rompslomp in jeugdzorg Boxtel; meldpunt levert veel verbeterpunten op

Enorme opgave voor woning­markt Sint-Michiels­ges­tel: 1100 nieuwe huizen tot 2030

SINT-MICHIELSGESTEL - De woningmarkt in Sint-Michielsgestel moet fors op de schop als de gemeente meer wil voldoen aan de wensen van inwoners over hoe ze willen wonen, waar ze willen wonen en wat ze willen kopen of huren, afhankelijk van hun portemonnee en hun gezondheid.

