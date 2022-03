Mondkapjes weer op en familie die bijspringt: alles om te voorkomen dat besmet personeel aan het werk moet in verpleeghuizen

Joost wil nog eens met buurt praten over appartemen­ten­ge­bouw Kleine Aarde

DEN HAAG/BOXTEL – Woonstichting Joost wil best nog een keer praten over de bouw van het appartementengebouw met sociale woningen op De Kleine Aarde in Boxtel. Dat bleek tijdens een zitting bij de Raad van State in Den Haag.

11 maart