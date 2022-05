Monumentale eiken en linden in Boxtelse nieuwbouwwijk Heem van Selis blijven staan

Veel meer verkeer op de Stenen Kamer ‘is acceptabel’, Boxtel verdeelt de pijn

BOXTEL - Ligt er na jaren en jaren een plan om de verkeersdrukte op de Baroniestraat en omliggende straten in Boxtel te beteugelen en dan krijgt de Stenen Kamer het voor de kiezen. Daar gaan in de toekomst 2.300 voertuigen per dag méér overheen dan vandaag de dag. ,,Acceptabel’’, vindt verkeerswethouder Fred van Nistelrooij.

19 mei