Na drie generaties stopt Bakkerij Van der Donk

Na drie generaties is er binnen de familie geen opvolging voor Thijs en Betsie van der Donk. Bovendien gaat hun meesterbakker Cor van den Helm met pensioen. Thijs stamt uit een bakkersfamilie. Haast noodgedwongen begon grootvader Thijs met bakken. ,,Het waren moeilijke vooroorlogse tijden”, vertelt Thijs junior, ,,toen opa besloot in de Hoogstraat in een schuurtje te gaan bakken. Brood dat hij daarna rondventte tot in Den Bosch.”

In de loop der jaren groeide Van der Donk uit tot een gerenommeerde zaak met klandizie tot buiten Sint-Michielsgestel, die Thijs met zijn bestelwagen dagelijks bediende. Na deze week is het over. ,,Het werk is zwaar. Mijn huisarts vergeleek ons dagritme en de werkzaamheden met topsport. Mede daardoor beëindigen we de zaak”, aldus Thijs van der Donk. Niet alleen hij maar ook zijn vrouw en meesterbakker Van den Helm kampen met fysieke klachten.