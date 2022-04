Na jaren ellende eindelijk een thuis bij De Oleander in Boxtel

Het gedenkkaarsje staat nog op een fotokastje in de hal van de woning. Anneke en Ruud Jonckers uit Drunen waren afgelopen weekeinde in Boxtel om een herdenkingsdienst mee te maken van de broer van Ruud: Frank Jonckers. De geestelijke verzorger Mathieu Hendriks houdt die bijeenkomsten bij Zorggroep Elde Maasduinen een paar keer per jaar om zo met familieleden terug te kijken op het leven van bewoners in zorgexpertisecentrum Liduina in Boxtel.