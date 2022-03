Na scheldpartij en bierdouche van vorige keer moet derby Schijndel-Avanti nu een voetbalfeestje worden

Gebroederlijk staan ze naast elkaar op het voetbalveld voor de foto in de krant: Roy van Helvoirt (33) en Sjef van Tartwijk (63), de voorzitters van de zusterverenigingen Avanti’31 en RKSV Schijndel. Beide bestuurders hopen dat de beladen voetbalderby tussen beide Schijndelse clubs komende zondag ook in broederlijke sfeer plaatsheeft. ,,Het mag best een stevig duel zijn hoor, maar het moet wel sportief blijven”, vindt Van Helvoirt.