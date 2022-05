Negentig vluchtelingen Oekraïne in huisjes van Kentalis

Afscheid Ed Mathijssen: ‘Hij dronk heel wat bakkies oploskof­fie’

SINT-MICHIELSGESTEL - Na een loopbaan van twintig jaar als wethouder, grotendeels voor de PPA in Sint-Michielsgestel, viel gisteren het doek in de grote zaal van het Beneluxtheater in zijn vertrouwde Berlicum.

