Niets staat bouw van 22 appartementen op terrein De Kleine Aarde in Boxtel meer in de weg

Sonnemans speelt prominente rol bij Schijndel uit de Kunst

SCHIJNDEL/SINT-OEDENRODE - Een serieuze expositie met werk van Jan Sonnemans uit Sint-Oedenrode, amateurkunst in vijftig etalages en kunstwerken in zorginstellingen, tot schilderijen in de vensterbank. Het eerste evenement Schijndel uit de Kunst, dat 29 april begint, barst van de initiatieven.