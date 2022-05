Nieuw college Gestel krijgt direct onder uit de kan over woningbouw en energieplannen

Na Hema nu ook Jumbo op komst in Dommelstae­te Gestel

SINT-MICHIELSGESTEL - Jumbo Supermarkten opent op 22 juni de deuren van haar nieuwe winkel aan Kloosterpad 9 in Sint-Michielsgestel. Dat is in ieder geval de planning die het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel als harde datum afgeeft.

12 mei