Nieuwe kinderburgemeester Danique wil meer buitenactiviteiten in Meierijstad

Ze volgt Elin de Baaij op, die haar de ambtsketen omhing. Danique is 11 jaar, heeft een broertje en zusje en zit op basisschool de Beemd in Schijndel.

Danique was een van de kinderen die was uitgekozen in de procedure voor de nieuwe kinderburgemeester. Ze had een vlog ingestuurd en was daarmee een van de drie kandidaten die kennis mochten maken met kinderburgemeester Elin.