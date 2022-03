Nieuwe namen voor Brass’nWoods op Landgoed Velder bekend

Fijn met hoge energie­prij­zen: appartemen­ten­com­plex Liereke naar gasloos

SINT-MICHIELSGESTEL - De 35 appartementen van het Liereke in Sint-Michielsgestel, pal naast basisschool De Bolster in de wijk Theereheide, krijgen een flinke facelift. Woonstichting Woonmeij laat de appartementen stevig verduurzamen door De Bonth van Hulten. Niet onbelangrijk in een tijd dat de energieprijzen pijlsnel de hoogte in schieten.

8 maart