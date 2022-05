Nieuwe uitgaansgelegenheid in Boxtel, eigenaar is cabaretier Steven Brunswijk

Bekende en nieuwe gezichten bij wethouders Meierij­stad

SINT-OEDENRODE - Vijf mannen in blauw presenteerden zich gistermiddag in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode als het nieuwe wethoudersteam van Meijerijstad. Daarin is geen plek meer voor Coby van der Pas (62) van het CDA.

11 mei