NK driebanden in Berlicum: deelnemersveld bestaat net niet voor de helft uit Brabanders

Uiteraard is Dick Jaspers uit Sint Willebrord weer de grote favoriet bij het NK dat eigenlijk in het najaar van 2021 zou plaatsvinden, maar vanwege corona werd uitgesteld. De regerend wereldkampioen begint het toernooi op dinsdag 26 april om 10.30 uur met een partij tegen de enige vrouw in het deelnemersveld: Thérèse Klompenhouwer. In deze poule A staat later ook een West-Brabants onderonsje op het programma als Jaspers tegenover Sprundelaar Kay de Zwart komt te staan. Huub Wilkowski uit Sint-Michielsgestel is de derde Brabander in deze poule.