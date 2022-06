Nog maar één bezoek nodig voor verlengen van rijbewijs in Boxtel

Gestel moet voorsorte­ren op legere portemon­nee

SINT-MICHIELSGESTEL - Halsoverkop hoeft Sint-Michielsgestel nog niet in te grijpen in haar huishoudboekje. Maar over een paar jaar stevent Gestel wel af op een flink legere portemonnee. In 2026 al rond de acht ton in de min. En dat is voor het college van burgemeester en wethouders wel reden tot zorgen en nadenken over welke dingen straks nog wel óf niet meer kunnen.

15 juni