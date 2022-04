Oekraïense vluchtelingenkinderen naar scholen in Boxtel, Gestel, Berlicum en Den Dungen

Oekraïense kinderen in Boxtel worden doorverwezen naar de taalklas van basisschool De Beemden. Dat is onderwijs speciaal voor nieuwkomers in Nederland. In de gemeente Sint-Michielsgestel zijn er drie basisscholen waar de kinderen terecht kunnen: De Touwladder in Gestel, De Kleine Beer in Berlicum en De Wegwijzer in Den Dungen.