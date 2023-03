’Of ik een taakstraf heb?’: Nee, Vermeule is een zwerfafvalpakker in Boxtel

In 100 jaar is er veel veranderd bij Frissel­stein, maar samen muziek maken blijft nog steeds het leukst

VEGHEL - Er is in honderd jaar tijd natuurlijk wel wat veranderd. Serenades aan huis zijn er niet meer bij, maar leden van Muziekvereniging Frisselstein in Veghel zijn nog steeds bij veel belangrijke gebeurtenissen betrokken. Dit jaar viert de club zelf feest.