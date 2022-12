Og3ne zingt op benefietconcert voor Lionsclub De Meierij-Den Dungen

Nu nog 250.000 euro vinden voor 500 zonnepane­len op terrein waterschap De Dommel

BOXTEL/SINT-MICHIELSGESTEL - De vergunning ervoor is binnen, het laatste zetje moet nog wel gegeven worden: ongeveer 500 zonnepanelen op het terrein van waterschap De Dommel in Boxtel. De leden van coöperatie Dommelstroom uit Sint-Michielsgestel moeten nog wel even 200.000 tot 250.000 euro bij elkaar zien te krijgen. Desnoods ook via crowdfunding.

