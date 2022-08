OLAT Wandeldagen: gevarieerde tochten door de Meierij

In het mooie Dommeldal en door het fraaie populierenlandschap waar de streek om bekendstaat, zijn drie wandelroutes uitgezet. Voor de thuisblijvers, jong en oud, houdt de wandelvereniging komend weekend, 5, 6 en 7 augustus, alweer voor de 38ste keer de OLAT Wandeldagen vanuit Sint-Oedenrode.

Al vijftig jaar zet OLAT zich in voor de wandelsport, zowel recreatief als prestatiegericht. De wandeldagen vallen onder de recreatieve tak, net als bijvoorbeeld de voorjaarstocht, clubreizen en diverse dagtochten die ze organiseren. Dit driedaagse wandelevenement gaat hoofdzakelijk over onverharde paden.

Aandacht voor cultuur

Behalve een variatie aan landschappen, zijn ook historische plekken in de routes verwerkt en is er aandacht voor cultuur. De startplaats is Natuurpoort De Vresselse Hut. Je stapt hier direct de natuur in. Dagelijks kan er gestart worden op vijf verschillende afstanden: 15, 20, 30 en 40 én een gezinswandeling van 10 kilometer.

De organisatie is er iedere dag vroeg bij, want starten kan al vanaf zeven uur in de ochtend. Voor onderweg zijn er rustplekken ingericht bij wagens en cafés. De routes lopen onder andere door het Vressels Bos, Moerkuilen en Dommelbeemden, door langgerekt bos- en duingebied en ook het nieuwe wandelpad onder de A50 wordt meegepikt. Via de ecologische verbindingszone Dotterbloem door naar park Kienehoef en uiteindelijk weer terug langs de Dommeloevers.

Mooi stukje van de Geelders

Voor dag één zijn de routebouwers op verkenning geweest in de richting van Beek en Donk. Dag twee gaat richting Wijbosch en op de laatste dag trekt de wandelaar door landelijk gebied richting Olland, om nog een mooi stukje van de Geelders mee te pikken.

Ad Ketelaars, penningmeester van Wandelsportvereniging OLAT kijkt er naar uit: ,,Dit jaar worden de OLAT Wandeldagen voor de 10de keer georganiseerd vanuit ‘de Vresselse Hut’, voorheen startten we altijd vanuit Geldrop. In 2021 waren er iets meer dan duizend wandelaars die meeliepen’, vertelt Ketelaars. ,,Dit was minder dan normaal in verband met Covid-19. We hopen daarom dit aantal dit jaar te overtreffen nu de besmettingen minder zijn. De weersverwachtingen zijn in ieder geval gunstig gestemd, dus laten we hopen dat het zo uitpakt, dan rekenen we op een goede opkomst.

Nadere informatie over starttijden, inschrijfgelden en dergelijke, zijn te vinden op https://www.olat.nl/olat-wandeldagen.

Volledig scherm Rustpost bij eerdere editie OLAT Wandeldagen © Noud Wijn