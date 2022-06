Ondergelopen auto's, poep in de schuur en opborrelende toiletten: bewoners Zeeheldenbuurt in Schijndel zijn het zat

Wat doet de nieuwe weg met het milieu? Boxtel kan verder met nieuwe verbinding Ladonk

BOXTEL - Het was even wachten, maar Boxtel kan weer verder met de nieuwe verbindingsweg tussen Ladonk en de Kapelweg. Wat de nieuwe weg voor het milieu betekent is nu bekend, aan het einde van deze maand komt er een voorstel op tafel.

2 juni