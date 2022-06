Ondergrondse hennepkwekerij in gierput ontdekt bij politie-inval in Boxtel

Naast de hennepplanten vonden agenten vijf kilo gedroogde henneptoppen in een verpakking. Drie auto's die op het erf bij de loods stonden, zijn in beslag genomen. De voertuigen zijn van een 37-jarige verdachte in deze zaak.

Drugs en apparatuur in beslag genomen

De planten zijn geruimd en de bijbehorende apparatuur zoals lampen zijn in beslag genomen. De henneptoppen zijn ook in beslag genomen en worden na verder onderzoek vernietigd. Zowel de stroom als het water werden illegaal afgestapt. Beiden worden afgesloten en beide leveranciers doen aangifte.

De politie in Boxtel heeft in samenwerking met het Bestuurlijk Interventieteam Meierij en Enexis gewerkt aan deze zaak.

Volgens de politie komen hennepkwekerij op een veelvoud aan plekken voor, zoals huurhuizen en koopwoningen of in openbare gebouwen en loodsen. Maar ook in open velden of onder de grond. Deze plekken kunnen onveilig zijn vanwege brandgevaar of de uitstoot van giftige stoffen.