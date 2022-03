‘Oog voor elkaar’ is debatonderwerp op politieke jongerendag van het Elde College

SINT-OEDENRODE - Een dag waarop vluchtelingen uit Oekraïne samenkomen. Dat was waar leerlingen van het Elde College woensdag op uit kwamen op de politieke jongerendag in de raadzaal van Meierijstad.

Na instructies van voorzitter Mirjam van Esch - ,,Boegeroep en applaus worden niet toegestaan in de raadzaal” - begon een ongewone ‘schooldag’ voor eindexamenleerlingen van havo 5 en vmbo-t.

Debatteren en lobbyen

In een nagespeelde raadsvergadering debatteerden ze over het onderwerp ‘Oog voor elkaar’. Dat begon met ideeën bedenken, organiseren, fracties vormen, het onderwerp onderbouwen, debatteren en lobbyen om je voorstel aangenomen te krijgen. Elk voorstel van de vijf fracties had raakvlakken met vluchtelingen uit Oekraïne, die straks in Meierijstad onderdak krijgen.

Enkele ideeën: een voetbal- of basketbaltoernooi houden, Hollandse spelen organiseren waaronder spijkerpoepen, de PSV Foundation inschakelen, vluchtelingen de leukste plekken van Schijndel tonen of een multiculturele sportdag organiseren waarbij de winnaar een pak stroopwafels krijgt. Fractie 3 kwam met het voorstel om op het terrein van Paaspop in Schijndel vluchtelingen samen te brengen voor een rondleiding en contact te leggen met elkaar.

Volledig scherm Leerlingen van Fractie 3 tijdens de politieke jongerendag. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Mevrouw de Vries krijgt het woord; raadsleden worden altijd met hun achternaam aangesproken, zegt de voorzitter. ,,Vluchtelingen kunnen hier hun emoties delen en hun verhaal vertellen. We nodigen ook Oekraïners uit die al langer in Nederland wonen zodat ze uitleg krijgen over onze gewoonten.”

Maar geen enkel voorstel haalt een meerderheid, dus dient er te worden gelobbyd. De een zet een autobus in, de andere catering. Met steun van Fractie 5, die als tegenprestatie er haar multiculturele idee aan vastknoopt, wordt het voorstel aangenomen. Volgens Jip de Vries is het Paaspop-terrein een ideale locatie voor samenkomst. ,,We krijgen medewerking van vluchtelingenwerk, de Jumbo wil sponsoren, leerlingen van het Elde kunnen helpen en dat het een multiculturele ontmoeting wordt, is prima.”

Quote Nee, politiek is niet de toekomst van de vijftienja­ri­ge Jip de Vries van het Elde College

Het was een leerzame dag voor Rooise en Schijndelse leerlingen met maatschappijkunde in hun pakket. Jip de Vries vond dat er te weinig tijd was om ideeën goed te presenteren. Nee, politiek is niet de toekomst van deze vijftienjarige. Die toekomst ziet ze wel voor Gachatoer Yagubov. Deze jongeman werd onderbroken door de voorzitter omdat hij tijdens het debat teveel in detail trad. Maar vanwege zijn scherpe argumenten en doordachte vragen ontving hij de prijs voor beste debater.