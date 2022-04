Oude doopkapel in Schijndel is gedoopt tot De Kapel: winkeltje met horeca en dagbesteding

VIDEO Apport! Beste Duitse herders van het land in Schijndel voor plek in WK-team

SCHIJNDEL - Duitse herder Bento heeft net nog een lekker robbertje gestoeid met de pakwerker als het kleinkind van eigenaar Jo van Schijndel de hond om zijn nek vliegt. De imposante reu kwispelt vrolijk bij de knuffel. ,,Kijk, zo hoort het", zegt Van Schijndel. Bento staat al heel snel niet meer in standje-pakwerker, maar is weer de trouwe gezinshond. ,,De knop is om.”

27 maart