Overlast van PMD-zakken bij Esso in Boxtel

BOXTEL - Medewerkers van het tankstation Esso aan de Eindhovenseweg in Boxtel is het een doorn in het oog. Aan de rand van het terrein van Esso heeft Boxtel een verzamelcontainer staan voor PMD-zakken. Maar de container puilt bijna altijd uit en de laatste tijd slingeren er tientallen PMD-zakken buiten de container.

Het zijn nog geen taferelen zoals in de Romeinse hoofdstad van Italië. Maar het begint er wel op te lijken. Aan de rand van het terrein van Esso in Boxtel, dat tegen het parkeerterrein van Aldi ligt aan de Eindhovenseweg, slingeren vaak tientallen PMD-zakken naast de verzamelcontainer.

Doorn in het oog

Het personeel van Esso is dat een doorn in het oog. Kraaien pikken de losliggende zakken in de buitenlucht open en zoeken naar eten. ,,En als het nog warmer wordt deze zomer, dan gaat dat natuurlijk erg stinken", zegt een medewerker van Esso.

Populair

De plek is een populaire brengplaats voor Boxtelaren. Even tanken en meteen de vieze zakken bij de container afleveren. Dan blijft de schuur schoon en fris ruiken. Tot een tijd geleden stonden er nog twee containers. ,,Het is mij een raadsel waarom er een is weg gehaald. Want ze zitten vaak snel vol, die containers", zegt een automobilist die twee PMD-zakken uit de auto haalt.

Kraaien pikken zakken open

De gemeente Boxtel kan deze zaterdag niet reageren op het PMD-probleem bij Esso. Het gemeentehuis is dicht. Vast staat in ieder geval wel dat een tweede verzamelcontainer geen overbodige luxe is. Ook om te voorkomen dat de kraaien er voor zorgen dat er veel zwerfafval ontstaat door kapotgebeten zakken.



