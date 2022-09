Paviljoen Peerskesbos nog vóór feestdagen open? ‘Dat is de bedoeling’

Monumenta­le Dungense schuur werd gered, ook al stamt ie uit Breda

DEN DUNGEN/ SINT MICHIELSGESTEL - Van een oude Vlaamse schuur, die eigenlijk uit de buurt van Breda komt, en het voormalige raadhuis in Den Dungen tot de Oude Toren in Gestel: Ook in de gemeente Sint Michielsgestel werden dit weekend weer heel wat deuren van monumenten opengezet tijdens Open Monumentendag.

