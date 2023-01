Peerkesbos in Liempde ontvangt weer gasten

Volledig scherm Simone Wiegmans, de nieuwe exploitant van de voormalige Liempdse Barrier, tijdens de opening van Paviljoen Peerkesbos. © Roel van der Aa

Ballonnen opblazen, kaarsen op tafel en dan is het twaalf uur. De eerste bezoekers komen binnen. Tijdens de open dag van Paviljoen Peerkesbos kunnen ze alvast een kijkje nemen en daar wordt volop gebruik van gemaakt. Peerkesbos is duidelijk geen wegrestaurant meer: het interieur oogt industrieel en tegelijk klassiek. Tegen de muren zijn doorleefde planken getimmerd, er is een vide met gebruikte vloerplanken die op ongelijke lengte zijn afgezaagd en van de onderzijde zijn ze bekleed met betongaas. ,,Het interieur was in de basis klaar toen ik hier de eerste keer kwam kijken, in juli 2022, en deze stijl sprak me meteen aan”, vertelt uitbaatster Simone Wiegmans (57). ,,Ook geschikt voor feesten en partijen.”

Wiegmans heeft ook praktische redenen om de huidige stijl in stand te houden. ,,Het is niet te betalen om te gaan verbouwen. Bovendien vind ik duurzaamheid belangrijk: het zijn allemaal tweedehandsmaterialen. En de lampen bijvoorbeeld komen uit een oude Poolse fabriek.” Aanvankelijk was het haar plan om in november 2022 open te gaan, maar dat lukte niet. ,,Toen we in juli begonnen, zaten we midden in de grote vakantie. Sowieso is het moeilijk om vakmensen te krijgen en door de vakantie liep dat extra vertraging op. Verder is het lastig om materialen te krijgen. De elektriciteit moest nog helemaal worden aangelegd, en de betonnen vloer geëgaliseerd. De parkeerplaats is eveneens nieuw aangelegd; het grind is gisteren nog gestort. Volgende week komen de laadpalen.”

Tweedehands

Het pand is ingericht door Wiegmans en haar team, met onder meer robuuste tweedehands houten tafels met ijzeren onderstel. ,,Goedkoper en duurzamer en dat past ook in onze visie.” Ze relativeert: ,,Ach, ja, als je een meubelstuk één dag hebt gebruikt, dan is het al tweedehands!” De vide staat nog leeg. ,,Het voordeel van gedeeltelijk opengaan – wat wij dus doen – is dat je kunt afwachten waar vraag naar is. Wat betreft het achterste deel van de vide denken we aan chic gedekte tafels met tafelkleden. Maar als er geen vraag naar is, dan doen we het niet. Dus het publiek heeft hier inbreng in; dat is belangrijk voor onze verdere groei.” Op welke doelgroepen mikken ze? ,,Het is onze bedoeling dat het een toegankelijk restaurant is en daarom mag de menukaart niet te duur worden. Verder willen we open zijn voor clubavonden in het weekend, dus moet het hip zijn. Vandaar onze cocktailbar. Voor elk wat wils dus. We willen er zijn voor oudere en jongere mensen.”

Wiegmans heeft veel inspiratie opgedaan in twee Haagse restaurants. ,,Ik wil brunches op zondag houden met livemuziek. Van bijvoorbeeld Ruth Jacott of een Frank Sinatra-imitator. Verder hopen we deze zomer een foodtruckfestival te houden, en een jazzfestival. Plus barbecues en bachelorsparty’s met barbecueworkshops voor de mannen. Ik moet het allemaal nog gaan waarmaken, maar ik denk dat er ruimte voor is. In de randstad, waar ik vandaan kom, is er al veel aanbod. Hier in Brabant nog niet.”

Personeel

En het personeel? ,,Voorlopig zijn we van dinsdag tot en met zondag open van 10.00 tot 20.00 uur. Dat lukt met ons huidige personeelsbestand. Maar te zijner tijd willen we open zijn vanaf 8 uur ’s morgens om ook ontbijt te serveren, maar daar hebben we nog niet genoeg personeel voor.” Wat betreft het principe ‘voor elk wat wils’: zijn automobilisten die een wegrestaurant zoeken, ook welkom? ,,Jazeker, behalve vrachtwagens, want zij rijden het asfalt kapot.” Maar weten die weggebruikers het restaurant wel te vinden, dat toch redelijk verstopt ligt? ,,Ja, veel mensen komen vragen of ze een kop koffie, lunch of diner kunnen krijgen. Er staan hier bordjes met mes en vork langs de weg.”

Tijdens de open dag komen zeventigplussers binnen, maar ook jonge mensen, zoals de 29-jarige Irmi van Abeelen. ,,Het ziet er sfeervol uit. Ik ben echt verrast. Het mag alleen nog ietsje warmer worden.” Maar daar wordt aan gewerkt vertelt Wiegmans: ,,Het wordt zo meteen wel warmer. En er komt een tweede verwarmingsketel bij. Verder zijn er zonnepanelen aangevraagd.”

Peerkesbos gaat dinsdag 24 januari open.

Volledig scherm Simone Wiegmans in gesprek met gatsen Lenny en André tijdens de opening van Paviljoen Peerkesbos in Liempde. © Roel van der Aa