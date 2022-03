Peter Verkuijlen is blij met Meierijstad: ‘Het momentum moeten we vasthouden’

Het gaat goed in Meierijstad, vindt Peter Verkuijlen (67) van Gemeentebelang Meierijstad. ,,Meierijstad is financieel een groot succes, omdat er na de crisis veel verdiend is. Het grondbedrijf leverde heel veel geld op, voor een groot deel dankzij Veghel. Daarmee zijn de kosten van de fusie betaald en is in voorzieningen voor de inwoners geïnvesteerd, zoals de zwembaden in Veghel en Rooi. Dat momentum moeten we vasthouden.”