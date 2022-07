Plan voor monument Hoofdstraat krijgt kritische toets

B en W willen meewerken aan de realisatie van 4 appartementen in het monumentale pand Hoofdstraat 33 in Schijndel. Maar het plan krijgt wel een kritische welstands- en monumententoets.

Het in 1864 gebouwde herenhuis Het Hoge Huis is een gemeentelijk monument. ,,Daardoor is voor de meeste bouwactiviteiten een bouwvergunning nodig", aldus een woordvoerder. Ook is er een extra toetsing nodig aan de gemeentelijke criteria ‘Historische waarden'.

Overigens is niet op detailniveau vastgelegd welke elementen van het gemeentelijk monument in welke mate beschermd zijn. ,,Daar waar ingrepen plaatsvinden aan en/of in het gebouw zal de monumentencommissie het college adviseren.”

Beeldbepalend element

Dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan over de gevel van het herenhuis. ,,Het gebouw is gekwalificeerd als beeldbepalend element in de straat. Mochten er aanpassingen aan de gevel worden voorgesteld dan adviseert de monumentencommissie het college hierover.”

Het plan voor de (zorg)appartementen is ontwikkeld en ingediend door de familie Jansen zelf. Het pand is sinds 1998 in eigendom bij de familie, dat er tot een aantal jaren geleden een winkel had.



