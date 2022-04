Poolse winkeldief (31) opgepakt in Schijndel, man trok meerdere kledingstukken over elkaar aan

Na de winkeldiefstal deelde de politie een signalement van de dief via Burgernet. Hierop reageerde een getuige van de diefstal die de politie naar de exacte locatie van de dader leidde. De politie hield een 31-jarige man uit Polen zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. Hij had meerdere kledingstukken, die hij uit de winkel had gestolen, over elkaar aangetrokken.