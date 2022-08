PvdA/GroenLinks: ‘Denk er over na om Boxtel autoluw te maken en meer in te richten op fietsers en voetgangers’

Ook in de politiek vat die mening post. De dorpsvertegenwoordiging in Lennisheuvel riep het vorige week al, de politieke groepering PvdA/GroenLinks volgt. ,,Waarom volharden in verkeersplannen die tot mislukken gedoemd zijn? Ontwikkel met een open blik een nieuw verkeersplan in Boxtel. Denk er over na om Boxtel autoluw te maken en meer in te richten op fietsers en voetgangers”, adviseert de combinatiepartij in schriftelijke vragen aan het college.