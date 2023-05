Reeën gespot op weg in Liempde, fotograaf legt ze vast

Jouw gazon veel werk? Geert (29) mag zelfs nog geen vogelpoep­je laten liggen op golfbanen KLM Open

CROMVOIRT - Kunstgras? Daar moet greenkeeper Geert Herckenrath (29) uit Nistelrode niet aan denken. Niks is hem te veel om ‘zijn’ gras te verwennen. Dit weekend houdt hij de golfbanen tijdens de KLM Open in Cromvoirt tiptop in orde. Thuis heeft-ie trouwens wel kunstgras. ,,Maar dat gaat er zo snel mogelijk uit.”