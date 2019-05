Ruim 100 activisten bezetten varkensboerderij in Boxtel

De politie is inmiddels ter plaatse. Een deel van de boerderij is afgezet met lint. Een politiehelikopter cirkelt boven het gebied. Op het terrein roepen actievoerders leuzen tegen de varkensindustrie. Volgens een politiewoordvoerder zijn agenten inmiddels in gesprek met de activisten. ,,Alles is erop gericht om escalatie te voorkomen.’’

Acties

Het is de eerste keer dat een dergelijke actie onder de noemer Meat the victims in Nederland wordt gehouden. Eerder bezette de club al boerderijen in Australië, Canada, Spanje en Engeland. Naar eigen zeggen willen ze hiermee steun bieden aan de dieren en hun verhaal vertellen. In maart dit jaar vielen ze bijvoorbeeld nog een stal in het Verenigd Koninkrijk binnen, zo blijkt uit een video van de organisatie op YouTube. Te zien is hoe een groep van tientallen activisten vooraf bijeen komt in een weiland. Daarna trekken zij gezamenlijk naar een boerderij, allen gekleed in een wit pak met een zwart t-shirt. In de stallen filmen de activisten de zenuwachtige varkens, en vertellen ze hoe de beesten volgens hen slecht worden behandeld. Alles wordt uitgebreid gefilmd, ook de inmenging van de politie, even later. Naar eigen zeggen duurde het zes uur voor de activisten de Britse stallen weer verlieten.