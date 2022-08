Schaken en dammen zijn hersengym: ‘Het heeft me geholpen in de gemeenteraad’

Dammen en schaken zijn verschillende denksporten, maar hebben allebei met strategisch inzicht te maken. ,,Al denken schakers een aantal zetten vooruit, tijdens het spel kunnen ze nog variaties aanbrengen. Dammers bouwen vooraf stellingen en combinaties op”, vertelt dammer Piet van Erp.

Bij de broers Van Erp lag thuis het damspel op tafel en bakker Piet van Hoof zag dat. Hij triggerde hen in 1971 om lid te worden van de nieuw op te richten dam- en schaakclub. Piet van Erp: ,,Ik dacht dat ik goed kon dammen, maar na twee partijtjes zag ik dat anders. Ik kocht een beginnersboek en bedacht nieuwe strategieën tijdens het melken. Want dammen is ook psychologie: ontdek de zwakke punten van je tegenstander.”

Quote Ik bedacht nieuwe strate­gieën tijdens het melken Piet van Erp

Externe wedstrijden in de regio Brabant gaven de vereniging een boost en krikten het niveau omhoog. Voorzitter René Dekkers: ,,Wij combineren dammen en schaken in één club en spelen wekelijks interne wedstrijden. Dat is onze kracht.”

Speelbord mistig door sigarenwalm

Wim van der Heijden leerde het schaakspel al op de lagere school. Zijn inspiratiebron was de legendarische schaker Bobby Fisher. ,,Hij versloeg in 1972 de Russische wereldkampioen Boris Spasski. Op mijn 16de kwam ik bij de club. In mijn ogen speelden er alleen oude mannen, de speelborden waren mistig door sigaren- en sigarettenwalm. Maar ik leerde van die ‘oude’ mannen dat schaken hersengymnastiek is, een spel van aanvallen en verdedigen. Zeer inspannend en toch geeft een vier uur durende partij ontspanning.’’

Quote Schaken heeft me geholpen tijdens mijn politieke jaren in de gemeente­raad René Dekkers

Dekkers is al veertig jaar verknocht aan het schaakspel. ,,Schaken betekent: breed- en vooruitdenken en consequenties overzien. En dat heeft me geholpen tijdens mijn politieke jaren in de gemeenteraad. Ik kon vrij goed inschatten of en welk voorstel de raad goedkeurde.’’

Tegen 35 dammers en tegen 25 schakers

De Rooise Dam- en Schaakvereniging viert haar vijftigjarig jubileum op 3 september met twee simultane wedstrijden. Internationaal topper Jan Groenendijk neemt het op tegen 35 dammers. Schaakgrootheid Twan Burg speelt tegen 25 schakers.

Quote In een groep ben je tegen een grootmees­ter nooit kansloos Martien van Erp

,,Bij mooi weer spelen we buiten op het terras van het vernieuwde café Dommelzicht”, zegt Dekkers. ,,Tussen een kring van tafels lopen de grootmeesters langs schaak- en damborden. In een oogwenk beoordelen deze meesters stellingen en zetten waarover wij een kwartier nadenken. Ook voor publiek is dit interessant. We hopen dat dit nieuwe leden oplevert.”

Of de clubmeesters gaan voor winst? ,,We zijn al blij als er iemand remise speelt.’’ Dat lukte Martien van Erp tijdens de vorige simultaanwedstrijd in 2016 tegen wereldkampioen dammen Roel Boomstra. ,,In een groep ben je tegen een grootmeester nooit kansloos”, weet Van Erp. ,,Je moet het gewoon niet snel opgeven; ook een kampioen kan een steekje laten vallen.”

Volledig scherm De simultaanwedstrijd tijdens het veertigjarig jubileum. Internationaal meester Herman Grooten is de simultaangever.