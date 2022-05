Schijndel praat over de vrijheid, met een broodje en een soepje

Gasleiding geraakt bij werkzaamhe­den van Ziggo in Liempde

LIEMPDE - Bij werkzaamheden aan de Heidonk in Liempde is woensdagmiddag rond 14.20 uur een gasleiding geraakt. Ziggo was daar bezig een storing te verhelpen. Enexis is aanwezig om het lek te dichten.

