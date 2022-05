Schijndelaar (20) krijgt 10 jaar cel voor brandstichting in ouderlijk huis, familieleden ontsnapten aan vlammenzee

DEN BOSCH - Voor brandstichting en een viervoudige poging tot doodslag is een 20-jarige Schijndelaar veroordeeld tot 10 jaar celstraf. Volgens de rechtbank stichtte Quincy van U. ’s nachts brand in zijn woning aan de Planetenlaan, terwijl zijn ouders en zussen lagen te slapen. Deze familieleden wisten net op tijd aan de vlammenzee te ontsnappen.

Op 14 oktober 2020 ontstond kort na middernacht brand in de woning van de verdachte en zijn familie. De moeder werd wakker van geluiden, wekte haar man en wist vervolgens de beide zussen te waarschuwen. De ouders vluchtten via het slaapkamerraam en het dak van de serre uit de woning. De zussen sprongen uit een raam op zolder.

Eén van de meisjes raakte hierbij gewond en lag enige tijd in het ziekenhuis. Het andere meisje en de ouders liepen ernstige brandwonden op. De verdachte stond als eerste op straat en liep zelf ook brandwonden op.

Benzine gebruikt

Uit onderzoek blijkt dat de brand op de overloop van de eerste verdieping ontstond en dat daarbij benzine werd gebruikt. De geadopteerde zoon heeft de beschuldigingen van brandstichting altijd ontkend. Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat Quincy zich niet volledig geaccepteerd voelde binnen het gezin.

De verdachte probeerde de schuld in de schoenen van zijn vader te schuiven. De rechtbank sluit de vader echter uit als dader. Hij lag namelijk te slapen toen de brand werd aangestoken, zo blijkt uit een verklaring van de moeder. De rechtbank sluit op basis van alle verklaringen van de familieleden ook uit dat de brand is aangestoken door de moeder of één van de zussen.

In tegenstelling tot de overige familieleden, is er aan de kant van de verdachte wel sprake van belastend bewijsmateriaal. Zo droeg hij handschoenen tijdens de brand en was hij als eerste buiten terwijl zijn familieleden nog bezig waren de woning uit te komen. Ook verklaarde hij dat de ramen en deur in zijn slaapkamer openstonden toen hij de woning ontvluchtte. Dit was echter niet het geval. Alles bij elkaar is de rechtbank ervan overtuigd dat het niet anders kan dan dat de verdachte brand heeft gesticht in de woning.

Geen pogingen moord

Volgens de officier van justitie was er sprake van voorbedachte raad en daarmee een viervoudige poging tot moord. Zij eiste 18 jaar celstraf. Volgens de zijn er te veel onduidelijkheden om tot een bewezenverklaring van dit verwijt te komen. Zo is niet bekend waar de benzine vandaan kwam en wanneer en waarom deze werd aangeschaft. Verder staat weliswaar vast dat de verdachte op de avond van de brandstichting geruime tijd alleen op zijn kamer was, maar over de aanloop naar de brandstichting is niets bekend.

Getekend door littekens

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte niet alleen welbewust zijn familieleden in levensgevaar bracht, maar ook de buren. De ouders en zussen raakten tijdens hun vlucht ernstig gewond; drie gezinsleden zijn getekend door littekens. Tot de aanhouding van de verdachte in juli 2021, verbleef de familie in een tijdelijke woning in het besef dat iemand van hen vermoedelijk de brand had gesticht.

