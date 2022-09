Scholen zien en horen ‘orgelverhaal’ in Servatiuskerk en bouwen zelf een orgel

SCHIJNDEL - De Sint-Servatiuskerk in Schijndel is dinsdag 4 oktober het decor van de voorstelling ‘Polle de orgeljongen’.

De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek van Mensje van Keulen. Verteller in Schijndel is Frank Belt, en hij wordt muzikaal ondersteund door Eeuwe Zijlstra op het Smitsorgel in de kerk.

Leerlingen van zes van de acht basisscholen in Schijndel komen naar de kerk om naar het verhaal te luisteren. Het gaat om twee groepen per school. De voorstelling is specifiek bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 9 jaar.

Los van de schoolkinderen kan iedereen vanaf 6 jaar deze voorstelling ook gratis bijwonen. Er zijn voorstellingen om 10:00, 11:30 en 13:00 uur.

Zelf orgel bouwen

De leerlingen die de voorstelling hebben bezocht gaan in de week van 10 oktober zelf een orgel bouwen. Dit Doe-orgel is een ingenieus bouwpakket waarmee het mechaniek en de werking van een pijporgel voor de kinderen tot in detail duidelijk wordt.

De voorstelling is een initiatief van de stichting Smitsorgel en Beiaard Schijndel die hiermee verder draagvlak wil creëren binnen de Schijndelse gemeenschap voor zowel het orgel als de beiaard.



