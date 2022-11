Sint-Michielsgestel plaatst extra laadpalen voor elektrische auto’s

Omdat elke paal twee aansluitingen heeft, gaat het dus om 44 aansluiting voor het opladen van elektrische auto’s. Op dit moment heeft de gemeente al 51 laadpalen in gebruik in de openbare ruimte.

Ook op centrale plekken

Wethouder Lianne van der Aa: ,,Er is nog steeds een toename van het aantal auto’s dat elektrisch rijdt. Dus willen we daar graag extra mogelijkheden voor bieden. En aangezien niet iedereen een auto op eigen terrein kan opladen, is het zaak dat we in de openbare ruimte daar extra op inzetten. De laadpalen komen onder meer in woonwijken, maar ook op centrale plaatsen zoals bij sportparken en pleinen.”