Smorende studenten Sint Lucas blijven voor overlast zorgen in de Burgakker

De klok van de Zwarte Zusters dreigde verloren te gaan, maar galmt nu bij het haventje van Esch

ESCH - Jarenlang was de Angelusklok in een schuurtje achter het kippenhok van Huize Sint-Jozefzorg in Esch weggemoffeld. Tot de gebroeders Timmermans daar lucht van kregen en zich ontfermden over de klok die de Zwarte Zusters van Esch toebehoorde.

19 augustus