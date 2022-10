Snoeihout buitengebied Meierijstad voortaan in november en maart opgehaald

MEIERIJSTAD - Het was lange tijd onduidelijk hoe bewoners van het buitengebied van hun snoeihout afkomen. Ze mochten dat afval altijd opstoken, maar dat is niet meer toegestaan. Nu is er duidelijkheid: De gemeente komt het ophalen.

Bewoners met grote tuinen in het buitengebied hebben vaak veel tuinafval, vooral in de snoeimaanden november en maart. In die maanden mochten ze tot nu toe de vlam in snoeihout steken. Maar omdat dit milieuvervuilend is, heeft Meierijstad die mogelijkheid gestopt.

Gratis ophalen

B en W van Meierijstad hebben besloten om het snoeihout vanaf volgende maand op te komen halen, gratis. Dat gebeurt ook in maart door medewerkers van de gemeentelijke buitendienst. Afvalverwerker Attero haalt het vervolgens op en vervoert het naar haar biomassa-energiecentrale in Odiliapeel. Daar wordt het verbrand.

Minimaal drie kuub

Er wordt wel een aantal strikte voorwaarden verbonden aan de nieuwe service. Die is alleen bedoeld voor bewoners van het buitengebied. Wie in een van de kernen woont, moet zelf naar de milieustraten rijden. En voor minder dan drie kuub snoeihout komt de vrachtwagen niet voorrijden. Bovendien zijn bedrijven uitgesloten van de service, want dan gaat het om bedrijfsafval waarvoor andere regels gelden. Tot slot moet het om zuiver snoeihout gaan. Als er nog blad aanzit, of het zijn takken van coniferen of naaldbomen neemt de gemeente het niet mee.

Quote Zelf het snoeihout milieu­vrien­de­lijk verwerken mag ook

Biomassacentrale

Het is niet verplicht om van de service gebruik te maken. Als inwoners zelf milieuvriendelijke manieren hebben om het snoeihout te verwerken, mag dat ook.

Eind vorig jaar is de gemeente al gestart om inwoners bewust te maken van de overlast en de negatieve effecten van houtrook op de gezondheid van mensen in de buurt. Zo wordt gewezen op de negatieve gevolgen van het gebruik van de openhaard, houtkachel of vuurkorf.

Extra kosten

Deze stap in verduurzaming kost de gemeente wel extra geld. De inzet van ambtenaren per ophaalmaand wordt becijferd op tweehonderd uur. De extra verwerkingskosten door Attera bedragen 20.000 euro per ophaalmaand.

Verbranden van snoeihout was formeel al verboden in Meierijstad, maar voor de maanden november en maart gold een ontheffing. Er staat een boete op het verbranden van afvalstoffen. De gemeente controleert naar aanleiding van meldingen en tijdens surveillancerondes.

Volledig scherm De biomassacentrale in Odiliapeel. © Van Assendelft Fotografie