Spoorwegovergang naar industrieterrein Boxtel weer vrij na gaslek

Een voorbijganger rook een gaslucht

,,Niemand in de omgeving is zonder gas komen zitten”, licht een woordvoerder van Enexis toe. Hij legt uit dat het om een relatief klein lek gaat en daarom waarschijnlijk niet eerder was opgemerkt. Uit onderzoek bleek dat het lek waarschijnlijk enkele weken geleden was ontstaan bij het plaatsen van een hekwerk. ,,Een gaslek is natuurlijk niet goed, maar in dit geval heeft het geen kwaad gekund. We zijn in ieder geval blij dat het nu is opgemerkt.”