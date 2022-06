Spouwmuur, dak of gevel isoleren: Gestelaren kunnen lenen

Het had gisteravond tijdens de raadsvergadering wel wat voeten in de aarde, hoor. Want er werd een flink robbertje gestoeid over hoe de stimuleringslening er voor particulieren, maar ook voor ondernemers, verenigingen én verenigingen van eigenaren (VVE's, zoals bijvoorbeeld in appartementengebouwen) eruit moet komen zien.

Geen discriminatie op leeftijd

De VVD vond het veel te ver gaan om bij het verstrekken van leningen een leeftijdsgrens in te stellen. ,,Dat is discriminatie", zegt Joost van der Steen. De VVD’er vindt ook dat daarbij een maximum van de waarde van het onroerend goed op vijf ton wordt gezet een ongelijkheid. ,,Ook mensen met een duurdere woning moeten van de duurzaamheidslening gebruik kunnen maken.”

Kleinere portemonnee

Vijftig

Meer geld

Wel is wethouder Sam Goossens bereid om te kijken hoeveel VVE's er de komende tijd gebruik van gaan maken. Ook wil hij snel bij de gemeenteraad terugkomen als de leenpot met geld heel snel op raakt. ,,Het is in principe een lening. Dus blijft de pot zichzelf steeds opnieuw vullen met bedragen die leners terugbetalen. Maar als heel veel aanvragers snel aan de deur kloppen, dan kom ik bij u terug om te kijken of we meer geld in de verduurzamingslening moeten stoppen.”