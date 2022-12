Stokoude schuur Halfgalg krijgt warme muts van Chinees riet

Leerlingen Elde College ontleden straks bruine bonen uit eigen schooltuin: ‘Veel leuker om zo te leren’

SINT-MICHIELSGESTEL - Je kan uit saaie boeken leren hoe osmose werkt, zaden ontkiemen en planten zich vermeerderen. Maar je kan ook de schop of schoffel pakken en spelenderwijs in je eigen schooltuin leren hoe het zit in de natuur.

