Honderden fietsen weg, handhavers slaan toe tijdens kermis: ‘Mensen moeten op de borden kijken’

DEN BOSCH - En ineens is de fiets weg die je in de Bossche binnenstad hebt gestald. Gestolen? Dat kan. Maar de kans is ook groot dat die vanwege de kermis is opgeruimd door de gemeente. Het lijkt op dweilen met de kraan open.