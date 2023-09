Het gaat dit weekend bij 32 graden los op festival Total Loss in Best: ‘Een waterzak mag mee naar binnen’

BEST - Het belooft een zinderende editie van Total Loss te worden komend weekend op Aquabest in Best. Het festival van Snollebollekes gaat ruim 35.000 bezoekers van links naar rechts vermaken. Als het aan de honderden medewerkers ligt in elk geval wel.