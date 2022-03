Straten in Boxtelse nieuwbouwwijk Heem van Selis hebben eindelijk een naam

Update Korte maar felle brand in Boxtel: apparte­ment volledig verwoest

BOXTEL - Bij een brand in een appartementencomplex in de Annastraat in Boxtel is dinsdagochtend veel rook vrijgekomen. De brandweer kwam ter plaatse en schaalde op naar een middelbrand. De brand was snel meester maar zorgde desondanks voor flink wat schade. Eén appartement brandde volledig uit.

22 maart