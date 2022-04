Stukken stam van zieke bomen omgetoverd tot kunstwerken in Sint-Oedenrode

Alles aan de kant voor een avondje zingen bij het Gestels Gemengd Koor

SINT-MICHIELSGESTEL - Sommigen doen het al veertig jaar. Ze gooien op woensdagen alles aan de kant voor een gezellige avond samen zingen bij het Gestels Gemengd Koor in Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel. Nu de school wordt verbouwd, wijken ze uit naar het scoutinggebouw op Zegenwerp. Maar het zingen en het plezier is er geen cent minder om.

25 maart